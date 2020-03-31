Скотный двор: опустевший из-за коронавируса город в Уэльсе захватили козлы

В небольшом городе Лландидно в британском Уэльсе установилась новая власть. Новыми хозяевами улиц, к удивлению местных жителей, стало стадо белых козлов, вознамерившееся захватить город.

Как написала газета The Sun, нашествие животных началось в пятницу, 27 марта. Горожанин Эндрю Стюарт, сидя в пабе, увидел из окна заведения группу бродящих вокруг козлов. Мужчина сообщил об этом полиции, и сотрудники правоохранительных органов отогнали неожиданных гостей к мысу Грэйт Орм. Предполагалось, что именно оттуда животные и появились.

Тем не менее, по словам Стюарта, козлы не сдались и снова объявились в городе на следующий же день. Мужчина заметил, что необычная уличная банда нарушает ограничения властей на сбор в группы, введенные из-за коронавируса.