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Скотный двор: опустевший из-за коронавируса город в Уэльсе захватили козлы

Анна Берестовая
02:15 31.03.2020
Животных уже отгоняла полиция, но они возвращались несколько раз, отказываясь покидать свои новые владения.
© Видео: AndrewStuart, Twitter © Фото: AndrewStuart, Twitter

В небольшом городе Лландидно в британском Уэльсе установилась новая власть. Новыми хозяевами улиц, к удивлению местных жителей, стало стадо белых козлов, вознамерившееся захватить город.

Как написала газета The Sun, нашествие животных началось в пятницу, 27 марта. Горожанин Эндрю Стюарт, сидя в пабе, увидел из окна заведения группу бродящих вокруг козлов. Мужчина сообщил об этом полиции, и сотрудники правоохранительных органов отогнали неожиданных гостей к мысу Грэйт Орм. Предполагалось, что именно оттуда животные и появились.

Тем не менее, по словам Стюарта, козлы не сдались и снова объявились в городе на следующий же день. Мужчина заметил, что необычная уличная банда нарушает ограничения властей на сбор в группы, введенные из-за коронавируса.

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