Трамп: Россия прислала США помощь для борьбы с COVID-19
По словам американского лидера, российская сторона направила необходимое медицинское оборудование.
© Фото: White House via Globallookpress.com
С целью помочь в борьбе с коронавирусом на территории Соединенных Штатов Россия направила большой самолет с медицинскими принадлежностями, сообщил Дональд Трамп на пресс-конференции в Белом доме.
«Россия направила нам очень-очень большой самолет с медицинским оборудованием, и это очень здорово», - утверждает американский лидер.
Помимо этого он отметил, что был приятно удивлен тем, что другие страны также оказали поддержку США.
«Я думаю, в конце концов мы станем сильнее. Мы многому научились», - отметил Трамп.
Подробностей о том, что именно направили страны для помощи в борьбе с опасной инфекцией президент США не рассказал, пишет «Интерфакс».