Трамп: Россия прислала США помощь для борьбы с COVID-19

С целью помочь в борьбе с коронавирусом на территории Соединенных Штатов Россия направила большой самолет с медицинскими принадлежностями, сообщил Дональд Трамп на пресс-конференции в Белом доме.

«Россия направила нам очень-очень большой самолет с медицинским оборудованием, и это очень здорово», - утверждает американский лидер.

Помимо этого он отметил, что был приятно удивлен тем, что другие страны также оказали поддержку США.

«Я думаю, в конце концов мы станем сильнее. Мы многому научились», - отметил Трамп.

Подробностей о том, что именно направили страны для помощи в борьбе с опасной инфекцией президент США не рассказал, пишет «Интерфакс».