СМИ: главврач больницы в Коммунарке заразился CОVID-19

Денис Проценко, главврач больницы в Коммунарке, где находятся пациенты с коронавирусом, заразился COVID-19. Информация об этом появилась в СМИ.

По данным паблика «Раньше всех. Ну почти», Проценко чувствует себя нормально. В настоящее время официального подтверждения информации нет.

На прошлой неделе президент РФ Владимир Путин посещал данное медучреждение, общался с персоналом и даже пожимал главврачу руку.