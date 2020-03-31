СМИ: главврач больницы в Коммунарке заразился CОVID-19
В медучреждении находятся пациенты, зараженные коронавирусом.
© Фото: Департамент здравоохранения Москвы
Денис Проценко, главврач больницы в Коммунарке, где находятся пациенты с коронавирусом, заразился COVID-19. Информация об этом появилась в СМИ.
По данным паблика «Раньше всех. Ну почти», Проценко чувствует себя нормально. В настоящее время официального подтверждения информации нет.
На прошлой неделе президент РФ Владимир Путин посещал данное медучреждение, общался с персоналом и даже пожимал главврачу руку.