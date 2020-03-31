Китайский опыт: как остановить COVID-19

На фоне увеличения числа заболевших коронавирусом многие регионы нашей страны перешли на режим самоизоляции. Это значит, что покидать свой дом можно только в случае крайней необходимости. А пока весь мир продолжает борьбу с COVID-19, в Китае, где произошла первая вспышка нового заболевания в декабре прошлого года, с проблемой уже практически справились. Директор Евразийского бюро медиакорпорации Китая (CMG) Ван Бинь в студии программы «Открытый эфир» объяснил, в чем секрет успешной борьбы с коронавирусом.

«Я думаю, самая важная мера - это своевременное закрытие тех зон, районов, которые наиболее сильно пострадали от эпидемии. Как мы помним, что 23 января приняли решение закрыть въезд и выезд из города Ухань. Потом фактически вся провинция Хубэй была закрыта. Самое важное, что в первое время там много медиков тоже пострадали от нового вируса и поэтому со всех уголков страны туда перебросили больше 40 тысяч медиков. Я думаю, это сыграло очень большую роль в борьбе с новым коронавирусом. И поэтому только после этих мер там накопили достаточные ресурсы для проверки, тестирования и лечения больных», - считает собеседник «Звезды».

Если говорить о России, то больше всего зараженных на сегодняшний день находится в Москве. Столица и область первыми перешли на «домашний» режим. За последние сутки в нашей стране выявлено 500 новых случаев заражения COVID-19. Всего в России заболели 2337 человек. По словам официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, ни одна страна мира оказалась не готова к такой вспышке инфекции, но наша система здравоохранения и специалисты по предупреждению распространения COVID-19 работают очень хорошо.