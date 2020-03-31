На МКС запустят «Ракету Победы» в преддверии 9 Мая

В честь 75-летия Победы советского народа в Великой Отечественной войне госкорпорация Роскосмос запустит на МКС «Ракету Победы», на которую будут нанесены изображения Георгиевской ленточки и орденов.

Старт ракеты-носителя «Союз-2.1а» с грузовым кораблем «Прогресс МС-14» запланирован на 25 апреля 2020 года. «Ракета Победы» отправится на МКС с площадки № 31 космодрома Байконур в 04:51. Полет пройдет по «сверхбыстрой» трехчасовой схеме. Ракета состыкуется с модулем «Звезда» российского сегмента примерно в 08:13, сообщается на сайте Роскосмоса.

Грузовой корабль доставит на орбиту информацию, собранную в ходе акции «Бессмертный полк на МКС», которая проводится на странице Роскосмоса в социальной сети «ВКонтакте».

В настоящее время на МКС работают российский космонавт Олег Скрипочка (командир экспедиции) и астронавты NASA Эндрю и Джессика Меир (бортинженеры). Они вернуться на землю 17 апреля. 9 апреля на МКС отправятся космонавты Анатолий Иванишин и Иван Вагнер и астронавт Кристофер Кэссиди.

В Москве продолжается подготовка к празднованию 75-й годовщины Великой Победы. На сегодняшний день решения об отмене праздничных мероприятий из-за коронавируса нет.