Володин: принятые Госдумой законы направлены на защиту людей в условиях пандемии

«Антивирусные» законы, принятые ГД 31 марта, направлены на защиту граждан РФ в условиях пандемии, сказал председатель Госдумы Вячеслав Володин. Он подчеркнул, что наказания, которые предусматривают данные нововведения, уже приняты в других странах.

«Сегодня ситуация, с которой мы столкнулись, беспрецедентна. Весь мир борется с этими вызовами. Будем бережно относиться друг к другу. Тогда не придется потом ходить по судам и отвечать за содеянное», - отметил Володин.

Согласно новым принятым законам, для эффективной борьбы с COVID-19 депутаты наделили Правительство правом вводить режим ЧС на всей территории страны. Также ужесточена ответственность за нарушение карантина, если по неосторожности человек заразит других людей - штраф до миллиона рублей или лишение свободы до трех лет. Если заражение привело к смерти человека, размер штрафа вырастет до двух миллионов, а срок лишения свободы до пяти лет.

За фейки о коронавирусе в СМИ или в Сети ввели штрафы до 10 миллионов рублей. Также будут наказывать за завышение цен на лекарства.

По данным на 31 марта, количество заболевших COVID-19 в России составляет 2337 человек, большинство из которых, 1613, находятся в Москве. От коронавируса умерли уже 17 пациентов.