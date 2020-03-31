«Я не могла дышать»: уроженка Белоруссии рассказала о первых симптомах коронавируса

Евгения Тайлер, 34-летняя уроженка республики Беларусь, прошла лечение от инфекции коронавируса в одном из медицинских учреждений Великобритании. Столкнувшись с данным заболеванием и получив опыт, женщина поделилась с русской службой BBC рассказом о том, как помогали ей британские врачи и по каким симптомам она распознала у себя новую инфекцию.

По словам пациентки, сначала у нее были симптомы обычной простуды - насморк, боль в горле и глазах, однако температура отсутствовала. Вызванные на дом медики поначалу успокоили женщину, сказав, что это не может быть коронавирус. Однако спустя три дня у Тайлер начался сильный кашель и сдавило грудную клетку так, что она не могла дышать.

«Было ощущение, что кто-то наступил мне на грудь. Я потеряла возможность глубоко вдохнуть, стало очень страшно и тяжело. После того, как мы с бойфрендом ждали ответа от оператора горячей линии по коронавирусу 40 минут, у меня началась истерика, я не могла дышать», - рассказала вылечившаяся от инфекции жительница Британии.

В больнице, куда Евгению госпитализировали, ей поставили две капельницы и сделали два ингалятора с бронхорасширяющим препаратом вентолин. Окружавшие ее в клинике пациентки с таким же диагнозом в большинстве своем были старше 45 лет или совсем пожилыми. Все они были подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

По словам девушки, развитию у нее инфекции поспособствовал ослабленный иммунитет организма вследствие перенесенного в 2009 году рака щитовидной железы, из-за которого она проходила курс радиотерапии.

После лечения Евгении Тайлер посоветовали находиться дома и обязательно соблюдать положенный срок самоизоляции. Однако ее бойфренд тоже заразился коронавирусом. Поэтому сейчас они с ним дома выздоравливают вместе. Молодому человеку сказали просто переждать положенный срок на карантине, после чего инфекция должна отступить. А Евгения до сих пор купирует приступы кашля с помощью ингалятора.