Кремль: Путин и Трамп обсуждали отправку в США российского самолета с медоборудованием

Во время телефонного разговора президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа затрагивалась тема отправки российского самолета в США с медоборудованием для борьбы с коронавирусом. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Представитель Кремля отметил, что он не является пресс-секретарем Трампа, но при этом подтвердил, что тема отправки самолета действительно затрагивалась. Также лидеры двух стран обсудили важность международного взаимодействия. По словам Пескова, Путин и Трамп продолжат переговоры на эту тему на рабочем уровне.

Ранее, выступая на пресс-конференции в Белом доме, президент США заявил, что Россия отправила в штаты самолет с медицинскими принадлежностями.

Тридцатого марта Трамп провел телефонные переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным, в ходе которого стороны, в частности, обсудили распространение коронавируса в мире.

По последним данным Америка прочно удерживает первое место по числу заражений. Там выявлено более 160 тысяч заболевших коронавирусом, более трех тысяч человек умерли.