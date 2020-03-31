Вирус для пожилых: как воздействует COVID-19

Сейчас во всем мире коронавирусом заражено порядка 800 тысяч человек. Президент национального проекта «Здоровье нации» Дмитрий Еделев объяснил, почему COVID-19 опасен, в первую очередь, для пожилых и в чем состоит механизм его воздействия.

«Это вирус, который у нас появился, среди человеческой популяции. И никто кроме нас им не болеет. Так не бывает в мире. То есть у вируса должен быть кто-то, хозяин, откуда он появился», - сказал собеседник «Звезды».

А так как у COVID-19 не найден первоначальный «хозяин», то можно считать, что вирус неприродный. По словам Еделева, изначально этот вирус рассчитан на пожилых людей.

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«Дело в том, что рецепторы на этот вирус на клетке пожилого человека находятся снаружи. Именно поэтому этот вирус изначально разработан на пожилых людей. Он есть и у детей. Но рецепторы на вирус находятся внутри. Только у небольшого количества молодежи они снаружи. Именно поэтому молодые не болеют, а болеют пожилые люди», - рассказал он в студии программы «Открытый эфир».

За последние сутки в России выявлено 500 случаев заражения коронавирусом. Всего в России на сегодняшний день 2337случаев подтвержденного COVID-19. 121 пациент уже выздоровел, 17 человек умерли.