В Кремле оценили работу системы здравоохранения по борьбе с коронавирусом

Российская система здравоохранения и специалисты по предупреждению распространения коронавируса работают очень хорошо, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«В настоящий момент мы можем констатировать, что наш штаб, наши медики, наша система здравоохранения работают очень хорошо», - сказал он.

Пресс-секретарь российского лидера подчеркнул, что по истечении нынешней ситуации сфера здравоохранения подлежит глубокому анализу.

«Ни одна страна мира не оказалась готовой к такой вспышке инфекции. Мы с вами видим, что в мире происходит и можем к настоящему времени констатировать, что наш штаб работает очень хорошо», - заключил он.

По данным на 31 марта, количество заболевших COVID-19 в России составляет 2337 человек, большинство из которых, 1613, находятся в Москве. От коронавируса в России умерли 17 пациентов.