Мишустин поручил рассмотреть возможность тестирования на COVID-19 в Коммунарке

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил рассмотреть возможность организации тестирования на коронавирус на базе больницы в Коммунарке. Об этом сообщается на сайте правительства.

Соответствующее поручение было адресовано Минздраву РФ, Роспотребнадзору и правительству Москвы.

«Срок – 2 апреля 2020 года», — отмечается в тексте поручения.

Ранее оперативный штаб по ситуации с коронавирусом сообщил, что в Москве за сутки зафиксированы 387 подтвержденных случая заражения COVID-19. Всего по России за то же время подтвердились 500 новых случаев коронавирусной инфекции.