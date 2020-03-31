Мишустин поручил рассмотреть возможность тестирования на COVID-19 в Коммунарке
Соответствующее поручение дано Минздраву России совместно с Роспотребнадзором и правительством Москвы.
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Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил рассмотреть возможность организации тестирования на коронавирус на базе больницы в Коммунарке. Об этом сообщается на сайте правительства.
Соответствующее поручение было адресовано Минздраву РФ, Роспотребнадзору и правительству Москвы.
«Срок – 2 апреля 2020 года», — отмечается в тексте поручения.
Ранее оперативный штаб по ситуации с коронавирусом сообщил, что в Москве за сутки зафиксированы 387 подтвержденных случая заражения COVID-19. Всего по России за то же время подтвердились 500 новых случаев коронавирусной инфекции.