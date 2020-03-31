Эпидемиолог: Россия подходит к пику заболеваемости COVID-19

Россия подходит к пику заболеваемости COVID-19, к «критическому значению», заявил главный внештатный эпидемиолог Минздрава Николай Брико.

«Еще какое-то время количество больных может увеличиваться», - сказал он.

По его мнению, коронавирус, как и другие острые респираторные вирусные инфекции, резко пойдут на спад в апреле-мае. Причиной является также то, что коронавирус, по мнению эпидемиолога, наиболее активен в холодное время года.

Спад заболеваемости станет возможным благодаря и «разнообразным и жестким» мерам, которые приняли власти, передает его слова РИА Новости.

По данным на 31 марта, количество заболевших COVID-19 в России составляет 2337 человек, большинство из которых, 1613, находятся в Москве. От коронавируса умерли уже 17 пациентов.

В качестве мер по борьбе с заболеванием власти Москвы, Подмосковья и еще 27 регионов страны ввели режим полной самоизоляции. Он подразумевает нахождение на домашнем карантине всех граждан вне зависимости от возраста. Выходить из дома разрешается только в случае экстренной медицинской помощи, на работу, если в организации не организован удаленный режим, в близлежайший магазин за продуктами. Исключением также является выгул домашних животных и выброс бытового мусора. При нахождении в общественных местах необходимо соблюдать дистанцию 1,5 метра.