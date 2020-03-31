Контролировать соблюдение карантина в Москве будут с помощью операторов мобильной связи

Жителям столицы в связи с опасностью заражения коронавирусом и распространения инфекции следует находиться дома на карантине. Проверять и контролировать, насколько ответственно москвичи относятся к данному правилу, премьер-министр России Михаил Мишустин поручил мэру Москвы Сергею Собянину.

Премьер-министр распорядился, чтобы для контроля за безответственными жителями столицы были привлечены операторы мобильной связи и городских порталов.

«Мэру Москвы Сергею Собянину обеспечить контроль за соблюдением гражданами режима карантина на территории города Москвы с помощью операторов мобильной связи и сервисов официального портала мэра и правительства Москвы», - говорится в сообщении.

Как уже сообщалось сегодня, в Москве за минувшие сутки в оперативный штаб по ситуации с коронавирусом поступили данные о 387 новых случаях заражения коронавирусной инфекцией. На данный момент столица является лидеров по числу больных COVID-19.