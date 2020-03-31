Астронавт рассказал, как справиться с изоляцией во время коронавируса

Бывший астронавт NASA Скотт Келли поделился опытом и дал несколько советов о пребывании в замкнутом пространстве.

«Важно, чтобы люди правильно понимали ситуацию: это миссия для всех нас, которая заключается в том, чтобы поступать правильно: следовать рекомендациям, чтобы победить вирус. Это почти как на космической станции, и когда это закончится, надеюсь, люди смогут оглянуться и оценить, как они действовали, показали ли они себя с лучшей стороны», — отметил Келли.

По его словам, важно грамотно распределить свое время: не забывать о зарядке, личной гигиене и уборке жилища. Отвлечься поможет новая книга или хобби — если вы хотели, например, научиться рисовать или играть на гитаре, то сейчас самое время, считает астронавт. Также Келли рекомендует вести дневник.

«Вести дневник в сложные времена помогает признать сложности, которые стоят перед вами, и, когда все это кончится и вы прочтете это…, по меньшей мере вы сможете сказать себе, что вы поступали правильно и помогали решению проблемы, а не ухудшали ситуацию», — рассказал Келли РИА Новости.

Но самое важное, по мнению астронавта, — сохранить хорошие отношения с теми, кто вынужден разделять с вами карантин. Он призывает в случае недопонимания не копить обиду, а разговаривать друг с другом и быть терпимее. Коронавирус можно победить только совместными усилиями, считает Келли.