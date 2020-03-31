Нарушившим условие карантина гражданам будут приходить SMS

Граждан, нарушивших карантин, будут информировать через SMS или единый портал госуслуг. Соответствующее поручение дал глава российского правительства Михаил Мишустин.

Все данные о нарушителях будут также поступать в МВД, Минздрав, Роспотреднадзор и рабочую группу Государственного совета РФ по противодействию распространению COVID-19. Эти ведомства будут принимать превентивные меры в отношении нарушителей.

Кроме того, столичному мэру Сергею Собянину поручено проконтролировать соблюдение карантина в Москве с помощью операторов мобильной связи и столичных порталов.