В Краснодарском крае вводится жесткий карантин

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев принял решение о введении в регионе с 31 марта карантина из-за ситуации с распространением коронавируса. Об этом он сообщил на заседании оперативного штаба.

«Сегодня с 18 часов в крае объявлен карантин. Он подразумевает под собой полный запрет на передвижение по городу. Исключение — сходить в магазин или аптеку. Мера вынужденная. Запрет также коснется транзитного транспорта. Он не должен заходить в города и станицы», — заявил Кондратьев.

Он отметил, что карантин будет действовать до 5 апреля, но срок может быть продлен в зависимости от ситуации с распространением COVID-19.

«Поручил за эту неделю провести полную дезинфекцию улиц, парков, транспорта. Создадим мобильные отряды из числа сотрудников полиции, росгрвардии, казаков и общественников, чтобы следить за соблюдением предписанных норм. Нарушающих режим будут штрафовать», — приводит РБК Краснодар слова губернатора.

Тридцатого марта подобные меры в Москве ввел мэр столицы Сергей Собянин. Позднее инициативу поддержали и другие регионы России.