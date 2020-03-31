Не имеющих возможность вернуться в РФ граждан материально поддержат

Глава правительства России Михаил Мишустин поручил Российскому союзу промышленников и предпринимателей, а также Сбербанку разработать меры материальной поддержки для граждан, которые не имеют возможность вернуться в страну.

Предложения должны быть подготовлены в срок до 2 апреля.

Возможность принятия таких мер обсуждалась на заседании президиума координационного совета при правительстве РФ по борьбе с коронавирусом.

Сейчас в мире COVID-19 заражены 700 тысяч человек. В России коронавирус подтвержден у 2337 пациентов. Инфекция выявлена в 73 регионах нашей страны.