Не имеющих возможность вернуться в РФ граждан материально поддержат
Соответствующее поручение дал премьер-министр страны Михаил Мишустин.
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Глава правительства России Михаил Мишустин поручил Российскому союзу промышленников и предпринимателей, а также Сбербанку разработать меры материальной поддержки для граждан, которые не имеют возможность вернуться в страну.
Предложения должны быть подготовлены в срок до 2 апреля.
Возможность принятия таких мер обсуждалась на заседании президиума координационного совета при правительстве РФ по борьбе с коронавирусом.
Сейчас в мире COVID-19 заражены 700 тысяч человек. В России коронавирус подтвержден у 2337 пациентов. Инфекция выявлена в 73 регионах нашей страны.