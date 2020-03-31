На Украине разрешили продавать сельскохозяйственные земли

Законопроект об отмене моратория на продажу сельскохозяйственных земель с 1 июля 2021 года был принят парламентом Украины.

Отмечается, что решение было принято в ходе голосования на заседании Верховной рады, в поддержку которого выступили 259 парламентариев.

Изначально предполагалось, что данный проект вступит в силу с 1 октября 2020 года, так как данный документ является необходимым для заключения новой кредитной программы с Международным валютным фондом.

Соответствующий документ, дает возможность приобретать землю физическим и юридическим лицам Украины, территориальным общинам и государству.

Однако первые два года землю смогут покупать только физлица, но не более 100 гектаров в одни руки. Юрлица смогут приобретать землю с 2024 года - не более 10 тысяч гектар в одни руки.

Также в тексте документа уточняется, что иностранным гражданам, лицам без гражданства и юрлицам запрещается приобретать доли в уставном капитале, акции, паи, членство в юрлицах, которые являются владельцами земель сельскохозяйственного назначения.

Однако этот запрет теряет силу в случае одобрения решения о продаже земли иностранцам на референдуме, пишет РИА Новости.

Помимо этого законопроект запрещает отчуждение паев, земельных участков сельскохозяйственного назначения государственной и коммунальной собственности на неподконтрольной Киеву территории Донбасса, не считая передачи их по наследству.