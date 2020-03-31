«Профессионалам виднее»: политолог об утвержденных Госдумой мерах наказания за фейки о коронавирусе

Правительство Российской Федерации, делая прогноз на развитие ситуации с пандемией коронавирусав мире, исходит из того, что сложности закончатся, и экономики стран снова выйдут на прежний уровень. Точно так должно произойти и в России. Граждане страны снова пойдут на работу, а дети - начнут учиться в школах. Так успокоил «Звезду» в комментарии политолог Михаил Ковалев.

Для того, чтобы люди обладали достоверной информацией о коронавирусе, правительство России приняло закон о наказании за распространение слухов и фейков.

«Принимая закон, в Госдуме исходили из того, какие меры могут остановить нарушителей. Как определить границы того, когда нарушитель может остановиться и напугаться? Я думаю, здесь исходили все-таки из опыта криминалистов и криминальной статистики. Для нас, обывателей, наказание в 5-6 лет - возможно, кажется аморальным, но, наверное, профессионалам виднее», - заявил Ковалев.

Политолог подчеркнул, что распространение недостоверной информации является большой проблемой.

«Люди не понимают, что будет дальше. Это проблема общемировая, и психологическое состояние у людей зависит от информации, которая на них обрушивается. А будучи не специалистами, они, конечно, попадают под влияние негативной информации. С этим нужно бороться, чтобы все побыстрее закончилось», - сказал Михаил Ковалев.

Сегодня в третьем чтении Госдума приняла закон о штрафах до 10 миллионов рублей за фейки о коронавирусе. Кроме того, предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы сроком до семи лет за нарушение карантина.