Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире Коронавирус ТЕГИ

«Профессионалам виднее»: политолог об утвержденных Госдумой мерах наказания за фейки о коронавирусе

Валентина Пескова
13:48 31.03.2020
Новый закон предусматривает штрафы до 10 миллионов рублей за недостоверную информацию о ситуации с эпидемией.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Алексей Майшев, РИА Новости

Правительство Российской Федерации, делая прогноз на развитие ситуации с пандемией коронавирусав мире, исходит из того, что сложности закончатся, и экономики стран снова выйдут на прежний уровень. Точно так должно произойти и в России. Граждане страны снова пойдут на работу, а дети - начнут учиться в школах. Так успокоил «Звезду» в комментарии политолог Михаил Ковалев.

Для того, чтобы люди обладали достоверной информацией о коронавирусе, правительство России приняло закон о наказании за распространение слухов и фейков.

«Принимая закон, в Госдуме исходили из того, какие меры могут остановить нарушителей. Как определить границы того, когда нарушитель может остановиться и напугаться? Я думаю, здесь исходили все-таки из опыта криминалистов и криминальной статистики. Для нас, обывателей, наказание в 5-6 лет - возможно, кажется аморальным, но, наверное, профессионалам виднее», - заявил Ковалев.

Политолог подчеркнул, что распространение недостоверной информации является большой проблемой.

«Люди не понимают, что будет дальше. Это проблема общемировая, и психологическое состояние у людей зависит от информации, которая на них обрушивается. А будучи не специалистами, они, конечно, попадают под влияние негативной информации. С этим нужно бороться, чтобы все побыстрее закончилось», - сказал Михаил Ковалев.

Сегодня в третьем чтении Госдума приняла закон о штрафах до 10 миллионов рублей за фейки о коронавирусе. Кроме того, предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы сроком до семи лет за нарушение карантина.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата29.03.2020, 12:32
Патриарх Кирилл призвал воздержаться от посещения храмов из-за коронавируса
Дата31.03.2020, 06:00
Легендарные Т-34 после реставрации: кадры прибытия исторических танков в Алабино
Дата30.03.2020, 15:47
Глава оргкомитета «Токио-2020» назвал даты проведения перенесенной на год Олимпиады
Дата31.03.2020, 08:00
Танк прорыва ИС-2: «Сталин» против «Тигров»
Дата29.03.2020, 07:43
Одна ночь на прочтение: как в СССР добывали запрещенную литературу
Дата13.01.2020, 11:02
Минобороны подняло по тревоге несколько тысяч военных в Подмосковье: фоторепортаж
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
«Остров Матуа»
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2018»
Проверь себя: Национальное бюро кредитных историй призывает россиян следить за своей финансовой репутацией
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
ХРОНИКА
Коронавирус
13:48 В стране и мире
Видео
«Профессионалам виднее»: политолог об утвержденных Госдумой мерах наказания за фейки о коронавирусе
13:16 В стране и мире
Видео
Ученые прокололись: Жириновский назвал COVID-19 войной внутри человечества
12:49 В стране и мире
За сутки в Москве выявлено 387 новых случаев заражения коронавирусом
12:42 В стране и мире
В России предложили запретить свадьбы и разводы из-за COVID-19
12:20 В стране и мире
Опровергнут еще один миф о коронавирусе
ВСЯ ХРОНИКАВСЯ ХРОНИКА
Выбор редакции
Выбор редакции
13:48 В стране и мире
Видео
«Профессионалам виднее»: политолог об утвержденных Госдумой мерах наказания за фейки о коронавирусе
13:16 В стране и мире
Видео
Ученые прокололись: Жириновский назвал COVID-19 войной внутри человечества
12:49 В стране и мире
За сутки в Москве выявлено 387 новых случаев заражения коронавирусом
12:42 В стране и мире
В России предложили запретить свадьбы и разводы из-за COVID-19
12:20 В стране и мире
Опровергнут еще один миф о коронавирусе
События дня
События дня
Коронавирус
Новое правительство РФ
Изменения в Конституцию
«Дорога памяти»
Ситуация в Сирии
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Найдена связь между смертностью от коронавируса и популярной прививкой
Видео
Скотный двор: опустевший из-за коронавируса город в Уэльсе захватили козлы
Видео
Олени на дороге: автомобилисты на Ямале не поделили проезжую часть с животными
«Долгожданный результат»: стали известны итоги теста на COVID-19 у Игоря Николаева
Видео
«Берегите себя»: москвичей призывают не выходить из дома через громкоговорители
Российский космонавт показал с орбиты «растворившуюся» Луну
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: news@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.