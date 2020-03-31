Ученые прокололись: Жириновский назвал COVID-19 войной внутри человечества

Во всем мире коронавирусом заражены около 700 тысяч человек. Лекарство от новой болезни пока не найдено. Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский объяснил, в чем особенность COVID-19 и почему его боится весь мир.

«У него нет родословной. Холера - понятно, холерная палочка. Чума - понятно. Испанка. А этот пришел - ничего нет, неизвестный, у него нет истории», - заявил политик.

По его словам, поэтому COVID-19 сложно лечить и поэтому этот тип заболевания вызывает подозрения в том, что вирус искусственный.

«Сперва хотели, чтобы это было этническое лекарство против китайцев, русских, против Ирана. Не получилось. Потом решили объявить, что это против пожилых. Не получается - заболевают все возрасты. Почему против старшего поколения? Видимо, ученые, которые изобрели искусственный коронавирус, они сказали, что будет действовать только на пенсионеров. И для чего? Убрать старшее поколение, самое опытное. Оставить человечество с детьми, с юношами, девушками, которые ничего не знают. Но не получилось. Ученые прокололись, и коронавирус пошел по всем возрастам, по всем национальностям, по всем регионам», - сказал Жириновский.

Он также добавил, что пока ученые найдут нужное лекарство, вирус уже мутирует, и искать придется заново.

«Это война внутри человечества», - уверен лидер ЛДПР.

На сегодняшний день в России коронавирус подтвержден у 2337 человек в 73 регионах страны.