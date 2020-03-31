За сутки в Москве выявлено 387 новых случаев заражения коронавирусом

За минувшие сутки в оперативный штаб по ситуации с коронавирусом поступили данные о 387 новых случаях заражения коронавирусной инфекцией. Согласно собранным за то же время данным, еще 48 больных зарегистрированы в Санкт-Петербурге, девять человек с COVID-19 обнаружены в Дагестане.

«Распределение по субъектам: Москва - 387, Санкт-Петербург - 48, Республика Дагестан - 9», - сообщает штаб.

Всего в России за последние сутки выявлено 500 случаев коронавирусной инфекции в 24 регионах. Таким образом в столице, где москвичам предписано соблюдать карантин, зафиксировано наибольшее количество новых зараженных.

Со времени начала пандемии COVID-19 в мире (согласно оценке ВОЗ), в России находится 2337 больных коронавирусом, 121 человек выздоровел, 17 умерли.