В России предложили запретить свадьбы и разводы из-за COVID-19

Минюст России предложил временно приостановить заключение браков и их расторжение из-за распространения коронавируса.

В Минюсте рекомендуют также перенести даты регистрации брака на более поздние. Например, отложить их до 1 июня этого года.

В сообщении ведомства также указано, что исключения из этого правила могут быть. Если невозможно изменить дату, то госрегистрацию следует проводить только в присутствии жениха и невесты, без гостей.

На сегодняшний день в России коронавирус подтвержден у 2337 человек в 73 регионах. За весь период зафиксировано 17 летальных случаев, выздоровел 121 человек.