Опровергнут еще один миф о коронавирусе

Каждый пятый пациент, у которого выявлен коронавирус, инфицирован и другими респираторными вирусами. А каждый десятый, кто поступает на лечение с симптомами таких заболеваний, оказывается болен и COVID-19.

Это опровергает миф, что те, кто болен ОРВИ, не могут заразиться коронавирусом. Информацию представили специалисты Медицинского центра Стэнфордского университета в США.

«Больницы не имеют неограниченного доступа к тестированию COVID. В некоторых случаях пациент с респираторными симптомами может быть сначала проверен на наличие вируса, не связанного с COVID. Если есть диагноз гриппа, риновируса или другого респираторного вируса, больница может выписать пациента без проведения теста COVID, заключив, что причиной симптомов является альтернативный диагноз», - говорит Иан Браун, доктор медицинских наук, профессор медицины неотложных состояний в Стэнфордской школе медицины.

Итальянский врач Роберто Буриони ранее развеял одно из самых популярных высказываний о новом виде коронавируса: при наступлении тепла пандемия должна пойти на спад. Вирусолог считает, что изменение погодных условий не изменит текущую ситуацию.