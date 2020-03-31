Опасная дистанция: ученые установили новый радиус распространения чихания

Ученые американского технологического института в Массачусетсе установили, что действующие модели распространения капель жидкости при чихании, основанные на проводившихся в 30-х годах прошлого века исследованиях ученого Уильяма Уэллса, устарели.

Физик Лидия Буруиба при помощи камеры с частотой записи 2000 кадров в секунду записала процесс чихания, оценила скорость разлета и оседания капель и расстояние, которое они преодолевают. Согласно экспериментам, при чихании капли жидкости разлетаются на 7-8 метров и задерживаются в воздухе от нескольких секунд до нескольких минут, в зависимости от влажности, сообщает Journal of American Medical Association.

Исследователь предполагает, что новые данные помогут в борьбе с коронавирусом. Например, для ограничения распространения COVID-19 Центр по контролю и профилактике заболеваемости США рекомендует медработникам держаться на расстоянии примерно два метра от заболевших, ВОЗ - на расстоянии метра. Лидия Буруиба считает, что эти расстояния необходимо увеличить.