Синоптик рассказал, когда в Москву вернется весна

Погода в столице преподнесла москвичам сюрприз - в последний день первого весеннего месяца выпал снег и резко снизилась температура. Однако научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заверил, что тепло вернется уже во второй половине недели.

«Температура в прошедшие выходные была супервысокая по Москве и по центральной России - до 17-18 градусов. И вдруг резко похолодало: ночью сегодня максимальная температура будет - 1... - 3 градуса. Следующая ближайшая будет тоже холодная: -6...-8, по области до -11. Затем постепенно температура будет повышаться за счет циркуляции воздуха на 1-2 градуса. Температура будет выше нормы, без существенных аномалий», - сообщил «Звезде» Роман Вильфанд.

С четверга, 2 апреля, воздух в столице уже прогреется до 5-7 градусов, в пятницу значения термометра покажут 8-10 градусов, в субботу поднимутся местами до 12, в воскресенье незначительно опустятся до 5...10, однако уже в первый день следующей недели, 6 апреля, станет теплее до 10...15 градусов.