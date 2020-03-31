На Украине спрогнозировали падение ВВП на 4,8% вместо ожидаемого роста на 3,7%

К концу текущего года на Украине ожидается падение ВВП, вместо планируемого роста. Вместо повышения внутреннего валового продукта государства на 3,7%, на которое делался расчет, последние прогнозы предсказывают снижение показателя на 4,8%.

Об этом 30 марта заявил председатель украинского правительства Денис Шмыгаль в эфире телепрограммы «Свобода слова» на канале ICTV.

Такое экономическое предсказание было выведено, основываясь на информации от всех организаций и учреждений страны, а также на экспертных мнениях специалистов.

По заявлению премьера, подобные ожидания не относятся ни к пессимистичным, не к оптимистичным и просто максимально точно, исходя из доступных прогностических возможностей, отражают развитие событий. Именно в соответствие с таким вероятным сценарием формировался бюджет Украины.

Ранее, в ноябре прошлого года, парламент страны утвердил бюджет на 2020 год, исходя из ожиданий экономического роста на 3,7% и курса валюты в 27 гривен за доллар.