Госдума поддержала проект о праве правительства объявлять режим ЧС в стране

Госдума поддержала проект закона о новых полномочиях правительства в условиях чрезвычайных ситуаций. Заседание состоялось во вторник, 31 марта, а сама инициатива была внесена в ГД еще на прошлой неделе.

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что документ был разработан для урегулирования отношений, который возникают в связи с необходимостью «экстренного реагирования на вызовы, связанные с распространением новой коронавирусной инфекции».

Также, согласно законопроекту, кабмин получает право вводить на территории РФ режим повышенной готовности или ЧС и устанавливать обязательные для исполнения правила поведения при их введении.

Среди предложений также числится наделение правительства правом принимать решение о возврате денег туристам за купленные туры в полном объеме при условии введения ограничений въезда и выезда в страну.