Кота-оберега от COVID-19 за 6 млн рублей продают в Хабаровске
По словам продавца, животное также приносит удачу.
© Фото: Тимон, Юла
В Хабаровске за шесть миллионов рублей продают кота-оберега от коронавируса. Объявление появилось на одном из сайтов по размещению объявлений.
«Продается уникальный кот-оберег, талисман Тимон. Оберегает от любого вируса и заболевания, приносит удачу. Разговаривает с потусторонним миром», - говорится в сообщении.
Продавец уточнил, что кот, помимо прочего, еще и потомственный предсказатель. Торговаться уместно, добавили в объявлении.