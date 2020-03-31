Специальный налоговой режим для самозанятых распространен на всю территорию РФ

Государственная Дума приняла законопроект о распространении специального налогового режима для самозанятых «Налог на профессиональный доход» на всей территории России. До этого он действовал в 23 регионах страны. Теперь же любой регион может ввести его самостоятельно.

«Самозанятые - это лица, у которых нет работодателя и у которых нет наемных работников, то есть это граждане, получающие доход от своей личной трудовой деятельности. Кроме того, их максимальный доход не должен превышать 2,4 млн рублей в год (200 тыс. рублей в месяц)», - приводит сайт Госдумы слова соавтора проекта, председателя комитета по бюджету и налогам Андрея Макарова.

Согласно закону, налоговая ставка для оказывающих услуги и продающих товары физическим лицам самозанятых составит 4%, а для работающих с юридическими лицами и предпринимателями — 6%.

Для уплаты налогов им следует скачать мобильное приложение Федеральной налоговой службы «Мой налог» и производить отчисления не позднее 25-го числа каждого месяца.