Во II чтении принят законопроект об отсрочке по уплате налогов и сборов
Документ наделяет правительство РФ правом продлять сроки уплаты в этом году.
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Госдума во II чтении одобрила предоставление отсрочки по уплате налогов, сборов и страховых взносов в 2020 году. Теперь правительство нашей страны может продлять в этом году срок уплаты, а также срок представления налоговых деклараций и других документов.
Кроме того, кабмин получит право в 2020-м приостанавливать, переносить или отменять срок мероприятий налогового контроля.
Региональным властям также дадут право продлять сроки уплаты местных налогов и сборов.