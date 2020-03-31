Во II чтении принят законопроект об отсрочке по уплате налогов и сборов

Госдума во II чтении одобрила предоставление отсрочки по уплате налогов, сборов и страховых взносов в 2020 году. Теперь правительство нашей страны может продлять в этом году срок уплаты, а также срок представления налоговых деклараций и других документов.

Кроме того, кабмин получит право в 2020-м приостанавливать, переносить или отменять срок мероприятий налогового контроля.

Региональным властям также дадут право продлять сроки уплаты местных налогов и сборов.