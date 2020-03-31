Арену для Евровидения переделают в госпиталь для больных коронавирусом

Власти Роттердама, где должно было пройти отмененное Евровидение-2020, приняли решение переделать предназначенную для него арену Ahoy в госпиталь для больных коронавирусом.

В залах арены разместят 680 коек для инфицированных, также будут предусмотрены отдельные помещения для врачей и медсестер. До 13 апреля госпиталь должен принять 88 первых пациентов, сообщает Eurofestival News.

Об отмене Евровидения-2020 было объявлено 18 марта. Конкурс должен был пройти 12-16 мая в Роттердаме, Нидерланды. Россию на Евровидении должна была представить группа Little Big с песней Uno.

По статистике университета Джонса Хопкинса, в Нидерландах на данный момент зафиксированы 11817 случаев заражения COVID-19, 864 человека погибли.