Принят закон о штрафах до 10 млн рублей за фейки о коронавирусе

В третьем чтении Госдума приняла закон о штрафах до 10 миллионов рублей за фейки о коронавирусе. Такая выплата предусмотрена для юридических лиц за повторное нарушение. В первый раз штраф составит до пяти миллионов рублей.

Кроме того, предусмотрена и уголовная ответственность и лишение свободы сроком до семи лет за нарушение карантина по коронавирусу.

Речь идет о штрафах за нарушение санитарно-эпидемиологических правил, которое повлекло за собой смерть человека по неосторожности.