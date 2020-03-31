Умер драматург Леонид Зорин

Печальную новость сообщил главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов. В столице на 96-м году жизни не стало известного писателя и драматурга Леонида Зорина.

«Я только что говорил с его сыном Андреем. Леонид Генрихович ушел из жизни после тяжелой, продолжительной болезни», - сообщил Венедиктов агентству «Интерфакс».

Как подтвердила «Звезде» жена драматурга Татьяна Геннадьевна Зорина, ее супруг умер минувшей ночью в больнице от остановки сердца после тяжелой и продолжительной болезни.

Пьесы Леонида Зорина легли в основу таких популярных в СССР фильмов, как «Покровские ворота» и «Царская охота». Зорин также был автором сценария для этих кинокартин. Помимо этого, он написал несколько десятков произведений в прозе.