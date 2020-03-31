Проект об уголовной ответственности за нарушения карантина принят Госдумой в I чтении

Госдума приняла в первом чтении законопроект, предполагающий уголовную ответственность и лишение свободы сроком до семи лет за нарушения карантина по коронавирусу.

«Предлагается усилить наказание за нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание людей. Наказание предлагается установить в виде штрафа от 500 тысяч до одного миллиона рублей либо лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, либо лишения свободы на срок до трех лет», - говорится на сайте Госдумы.

В случае, если нарушение повлекло за собой по неосторожности смерть человека или было умышленное создание угрозы массового заболевания, вводится штраф в одного до двух миллионов. Также возможно лишение свободы или права на профессию сроком до пяти лет.

«В случае, если несоблюдение санитарно-эпидемиологических правил повлечет по неосторожности смерть двух и более лиц, предлагается наказывать лишением свободы на срок до семи лет», - говорится в сообщении.

Также приняты поправки, которые устанавливают наказание для юрлиц за фейки об эпидемиях. Штраф составит до пяти миллионов рублей. В случае повторного нарушение - до десяти миллионов.