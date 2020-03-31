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NASA готовит удар по летящему к Земле астероиду

Кирилл Васин
10:28 31.03.2020
Астероид не представляет опасности для планеты.
NASA готовит удар по летящему к Земле астероиду
© Фото: Bridget Caswell, NASA

Американское Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) готовится нанести кинетический удар по летящему к Земле астероиду.

Несмотря на то, что астероид очень мал и никак не угрожает планете, удар, при помощи которого специалисты изменят траекторию полета астероида, послужит тренировкой для системы защиты Земли от его более крупных «собратьев», сообщает Science Alert. 

Отмечается, что из-за ситуации с распространением коронавируса NASA уже отменило несколько пусков, но старт миссии по перехвату астероида, получившей название DART (Double Asteroid Redirection Test) обязательно состоится. Запуск запланирован на 22 июля 2021 года.

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