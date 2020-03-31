Букмекерские конторы и тотализаторы перестают работать в Москве и области

В столице и Московской области продолжает действовать режим самоизоляции. Для посетителей закрыты рестораны, кафе, театры, спортклубы и другие общественные места. С сегодняшнего дня в московском регионе прекращают работу также букмекерские конторы и тотализаторы.

«На этом фоне работающие букмекерские конторы, тотализаторы и пункты приема ставок выглядят, мягко говоря, странно. А у некоторых людей они создают ненужный соблазн нарушить домашний режим. Поэтому с сегодняшнего дня эти конторы тоже должны приостановить работу – до особого распоряжения», - говорится на сайте столичного мэра Сергея Собянина.

Их работа возобновится после нормализации ситуации с COVID-19.

Власти московского региона также освободили жителей столицы от уплаты взносов на капитальный ремонт с 1 апреля по 30 июня этого года.