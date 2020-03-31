ГД в I чтении приняла законопроект о повышении больничных до уровня МРОТ

Госдума приняла в первом чтении правительственный законопроект о повышении пособий по временной нетрудоспособности до уровня МРОТ. Заседание прошло сегодня, 31 марта.

Соответствующая мера была предложена ранее президентом РФ Владимиром Путиным в ходе телеобращения к россиянам на фоне ситуации с коронавирусом. Сам проект закона был внесен правительством в Госдуму еще 26 марта.

В частности, документ предполагает повышение пособий по временной нетрудоспособности до уровня МРОТ на период с 1 апреля по 31 декабря текущего года.

Кроме того, предусматривается учет районных коэффициентов, которые применяются к заработной плате, при исчислении пособий по временной нетрудоспособности исходя из МРОТ.

Законопроект также предлагает освободить семьи до 1 октября 2020 года от обязанности подавать заявление о назначении на новый срок выплат в связи с рождением (усыновлением) первого или второго ребенка.