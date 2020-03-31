Жителей Москвы и Подмосковья временно освободили от платы за капремонт

Главы столицы и Подмосковья - мэр Москвы Сергей Собянин и губернатор Андрей Воробьев - подписали указы об освобождении жильцов многоквартирных домов от уплаты взносов за капитальный ремонт. Данное разрешение дано в связи с карантином, объявленным из-за коронавируса.

В Москве жители многоэтажек могут не оплачивать данную услугу с 1 апреля по 30 июня. А в Подмосковье - с 1 апреля по 1 июля 2020 года. Как пояснил столичный градоначальник на своем сайте, начатые работы по капремонту в домах будут завершены, а за новые объекты на время самоизоляции рабочие браться не будут.

В своем официальном паблике «Воробьев LIVE» глава Подмосковья также отметил, что на время карантина жителям региона запрещено посещать букмекерские конторы, тотализаторы и пункты приема ставок. Андрей Воробьев также проинформировал, что органы ЗАГС в данный период будут регистрировать только факты рождения и смерти, а остальные действия будут производиться только по ранее поданным заявлениям.