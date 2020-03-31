Когда хозяин дома: что делать с собакой во время карантина

Все больше регионов России переходят на режим самоизоляции. А это значит, что нужно как можно больше времени проводить дома. Выходить следует только до ближайшего магазина, аптеки, поликлиники, а также чтобы выбросить мусор и выгулять домашнего питомца. Причем выгул можно осуществлять только в радиусе 100 метров от места своего проживания. Президент Российской кинологичнской федерации Владимир Голубев дал совет владельцем собак, находящимся на самоизоляции.

«На время карантина необходимо позаботиться о достаточном запасе корма для собаки. Этот пункт особенно важен для тех, чьи питомцы соблюдает особую диету по состоянию здоровья, а также для тех, чьи питомцы отказываются от корма других, непривычных для них, марок», - рассказал он.

По его мнению, смена корма может стать большим стрессом для животного. Именно поэтому данным вопросом стоит озаботиться в первую очередь. Дополнительно к этому хозяевам нужно запастись достаточным количеством средств гигиены.

Кроме того, в период самоизоляции владельцы животных могут больше проводить времени со своими собаками. Голубев уверен, что полезно будет разучить новые команды и чаще играть.

«В открытом доступе есть масса полезных приложений, приложения для собаководов не исключение. Чтобы обучить вашу собаку новым командам, скачайте любую удобную для вас программу», - цитирует его РИА Новости.

Если животное вдруг почувствует себя плохо, Голубев советует обращаться к ветеринарам через онлайн-сервисы.

Он также добавил, что переносить самоизоляцию легче тем, у кого есть домашние любимцы.

«Контакт с питомцем улучшает не только психологическое, но и физиологическое состояние организма, это укрепит ваш иммунитет. Воспользуйтесь этим контактом на карантине. Проведите это время с пользой для себя и своей собаки», - призвал Голубев.

На режим самоизоляции перешли уже 28 регионов нашей страны.