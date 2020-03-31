В США на COVID-2019 протестировали миллион человек

На пресс-конференции в Белом доме министр здравоохранения Соединенных Штатов Алекс Азар заявил, что на коронавирус протестировали в общей сложности 1 миллион человек.

«Мы сейчас тестируем 100 тысяч человек ежедневно», - уточнил он.

Азар отметил, что сейчас на территории США доступно 20 различных тестов для определения опасного вируса.

Однако незадолго до этого, число ежедневных исследований не превышало одной тысячи, пишет РИА Новости.

Согласно последним данным, в Соединенных Штатах 155 тысяч подтвержденных случаев коронавируса, жертвами стали свыше двух тысяч человек.