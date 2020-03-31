Ростовская область переходит на режим самоизоляции

В Ростовской области были введены дополнительные ограничения для борьбы с угрозой распространения COVID-19. Согласно указу губернатора региона, с сегодняшнего дня на территории будет установлен режим полной самоизоляции.

Жителям области будет официально предписано оставаться дома и не покидать жилье без особой на то необходимости. Правомерными причинами выхода будут считаться поход в магазин или аптеку, выгул животных и вынос мусора на ближайшем расстоянии от места проживания.

Перемещение будет разрешено людям, продолжающим работу в организациях, чья деятельность не была остановлена. Также запрет не будет касаться услуг доставки и транспортных сервисов.

За следованием жителей предписаниям новых ограничительных мер будут следить сотрудники полиции. Механизм различения нарушителей режима от граждан, к примеру, следующих на работу, пока устанавливается.

Накануне аналогичные меры, расширяющие режим самоизоляции, были введены в столице страны и в Московской области.

Согласно последним данным, в Ростовской области были выявлены два случая заражения новой коронавирусной инфекцией.