Скворцова назвала преимущества российского препарата от коронавируса
Исследованием лекарства «Мефлохин» занимаются ФМБА и Институт микробиологии Минобороны РФ.
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Разработанное для борьбы с коронавирусом российское лекарство «Мефлохин» является эффективным и легко переносится, заявила глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова.
«Мефлохин» и гидрохлорид - аналоги обозначенных препаратов хина против малярии, но существенно меньшей токсичности, которые легко переносимы и с очень выраженным противокоронавирусным действием», - пояснила Скворцова.
По ее словам, при использовании в минимальных концентрациях «Мефлохин» вызывает полное ингибирование цитопатических эффектов в культуре ткани.
На данный момент его исследованием занимаются ФМБА и Институт микробиологии Минобороны, добавила она в эфире телеканала «Россия-1».