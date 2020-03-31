Скворцова назвала преимущества российского препарата от коронавируса

Разработанное для борьбы с коронавирусом российское лекарство «Мефлохин» является эффективным и легко переносится, заявила глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова.

«Мефлохин» и гидрохлорид - аналоги обозначенных препаратов хина против малярии, но существенно меньшей токсичности, которые легко переносимы и с очень выраженным противокоронавирусным действием», - пояснила Скворцова.

По ее словам, при использовании в минимальных концентрациях «Мефлохин» вызывает полное ингибирование цитопатических эффектов в культуре ткани.

На данный момент его исследованием занимаются ФМБА и Институт микробиологии Минобороны, добавила она в эфире телеканала «Россия-1».