Найдена связь между смертностью от коронавируса и популярной прививкой

Ученые-эмидемиологи из США обнаружили взаимозависимость между числом летальных исходов от коронавируса в различных государствах и частотой и давностью использования в них противотуберкулезной вакцины БЦЖ.

Наиболее пострадали от заболевания COVID-19 те страны, в которых не была провидена повсеместная вакцинация этим составом. Данные опубликованы на специальном портале medRxiv.

Помимо положительного влияния на процент смертности от новой болезни, вакцина также способствовала снижению заболеваемости среди привитого населения. Такой эффект может привести к тому, что БЦЖ станет одним из важных средств по борьбе с коронавирусом.

Ученые отметили общее влияние экономических показателей на скорость распространения коронавируса на территории государства, а также показатели смертности и частоты инфицирования. Однако, в общем ряде случаев были выделены исключения. Так, в Италии, Нидерландах, Бельгии, США и Иране распространение вируса происходило независимо от уровня жизни и богатства населения.

Исследование влияния вакцины на развитие эпидемиологической обстановки в странах мира позволило объяснить исключения из общей тенденции. В указанных странах БЦЖ либо не была массово распространена, либо не так давно начала использоваться.

Также была отмечена обратная ситуация. В странах с низким уровнем экономического благосостояния, в которых уже долгое время производится массовая вакцинация БЦЖ, был зафиксирован низкий уровень смертности. Примером такого развития ситуации явилась Бразилия.

Эпидемиологи сделали вывод, что именно прививки вакцины БЦЖ могут объяснить низкую смертность в одном случае и высокий процент летальных исходов, а также в четыре раза превышающую средний показатель заражаемость - в другом.

Также ученые заметили, что в Китае, в котором с 50-х до 1966–1976 годов проводилась вакцинация БЦЖ, отмена прививок сыграла значительную роль в ходе пандемии. Она привела к появлению уязвимой прослойки населения, члены которой и стали носителями нового заболевания во время недавних событий.

Недавно в Китае был выпущен документальный фильм «Месяц в Ухани», повествующий о событиях в эпицентре коронавируса в период, когда вспышка заболевания только начала свое распространение.