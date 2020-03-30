До пяти лет тюрьмы: за фейки о коронавирусе введут уголовное наказание

За публичное распространение фейковой информации, приведшее к тяжким последствиям, физическим лицам грозит лишение свободы на срок до 5 лет. Соответствующие поправки об уголовном наказании были комитетом Госдумы РФ по госстроительству и законодательству.

Согласно инициативе, в уголовный кодекс будет добавлена статья 207.1 о введении наказания за публичное распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан или о принимаемых мерах по обеспечению безопасности населения и территорий, приемах и способах защиты от указанных обстоятельств.

Помимо этого законопроект подразумевает штраф в размере от 300 тысяч до 700 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода причастного к распространению фейков за период от года до 18 месяцев, или обязательные работы на срок до 360 часов, или либо исправительные работы на срок до одного года, или ограничение свободы до 3 лет, пишет «Интерфакс».