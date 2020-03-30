Сидим дома: жители Мурманской области перейдут на самоизоляцию

Власти Мурманской области с 12 часов 30 марта переводят жителей на режим самоизоляции из-за угрозы распространения COVID-19.

«Специальные меры рекомендуется соблюдать для того, чтобы предотвратить распространение коронавируса на территории Заполярья», - сообщает телерадиокомпания «Мурманск» со ссылкой на сообщение оперативного штаба.

В регионе рекомендовано ограничить передвижение граждан, кроме случаев похода за продуктами, в аптеку, на работу, в больницу. Покидать дом можно для выноса мусора и выгула домашних животных на расстояние не более 100 метров от дома. При этом нужно соблюдать между собой дистанцию в 1,5 метра.

В оперштабе также сообщили, что в регионе вводят ограничения на въезд еще в четырех населенных пунктах: Ковдоре, Мончегорске, Териберке и Ура-Губе. Ранее были закрыты на карантин Кировск и Апатиты. Попасть в эти населенные пункты можно только по постоянной или временной регистрации.

Меры по самоизоляции уже приняты в Москве и Подмосковье. Сейчас в столице зафиксировано больше всего случаев заражения коронавирусной инфекцией. Всего в России зарегистрировано 1,5 тысячи больных COVID-19.