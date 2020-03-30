Мишустин объяснил, какие компании поддержит кабмин
Поддержка будет оказана в связи с распространением коронавируса.
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Кабмин в связи с ситуацией с коронавирусом окажет адресную поддержку ряду компаний. Об этом рассказал премьер-министр России Михаил Мишустин.
По его словам, будут поддержаны отрасли, больше всего пострадавшие из-за эпидемии. Это авто- и авиакомпании, организации из индустрии развлечений, общепита и туризма.
В России уже приостановлена работа кинозалов, театров, музеев, ресторанов, кафе, баров, столовых, салонов красоты, магазинов.