В России ужесточили ответственность за нарушение карантина

Ответственность за нарушение карантина в России ужесточается. Об этом сообщил премьер-министр страны Михаил Мишустин.

Правительство одобрило соответствующие поправки в КоАП.

В нашей стране уже возбуждено уголовное дело за нарушение карантина. 32-летний житель Санкт-Петербурга самовольно покинул обсерватор для изоляции граждан с подозрением на коронавирусную инфекцию. Сбежавшего мужчину задержали в съемной квартире.

Всего в России коронавирусом заражены порядка 1,5 тысяч человек. Большая часть из них - в Москве.