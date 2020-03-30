В России ужесточили ответственность за нарушение карантина
Поправки в КоАП были одобрены правительством страны.
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Ответственность за нарушение карантина в России ужесточается. Об этом сообщил премьер-министр страны Михаил Мишустин.
Правительство одобрило соответствующие поправки в КоАП.
В нашей стране уже возбуждено уголовное дело за нарушение карантина. 32-летний житель Санкт-Петербурга самовольно покинул обсерватор для изоляции граждан с подозрением на коронавирусную инфекцию. Сбежавшего мужчину задержали в съемной квартире.
Всего в России коронавирусом заражены порядка 1,5 тысяч человек. Большая часть из них - в Москве.