Мишустин призвал регионы РФ обратить внимание на меры, принятые в Москве и области

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назвал логичными меры, принятые мэром Москвы Сергеем Собяниным и губернатором Подмосковья Андрея Воробьева, относительно ограничений передвижения россиян в условиях распространения COVID-19.

Он также призвал регионы обратить внимание на принятые в Московской области и столице меры, а также проработать введение аналогичных мер у себя.

Ранее решение о закрытии большинства московских предприятий было принято мэром города Сергеем Собяниным. Период ограничений - с 28 марта по 5 апреля. Собянин также предупредил, что в этот период в Москве будут введены дополнительные ограничения на функционирование предприятий и организаций с массовым посещением людей.