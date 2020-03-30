Мишустин призвал регионы РФ обратить внимание на меры, принятые в Москве и области
Премьер обратился к региональным властям с призывом проработать аналогичные меры в том числе и у себя.
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Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назвал логичными меры, принятые мэром Москвы Сергеем Собяниным и губернатором Подмосковья Андрея Воробьева, относительно ограничений передвижения россиян в условиях распространения COVID-19.
Он также призвал регионы обратить внимание на принятые в Московской области и столице меры, а также проработать введение аналогичных мер у себя.
Ранее решение о закрытии большинства московских предприятий было принято мэром города Сергеем Собяниным. Период ограничений - с 28 марта по 5 апреля. Собянин также предупредил, что в этот период в Москве будут введены дополнительные ограничения на функционирование предприятий и организаций с массовым посещением людей.