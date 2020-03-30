Пациент с COVID-19 скончался в больнице в Коммунарке

Пациент, зараженный COVID-19 умер в медцентре в Коммунарке. Об этом сообщил главврач больницы Денис Проценко на своей странице в Facebook.

Всего за сутки в клинике в Коммаунарке скончались два человека. У одного из них тест на коронавирус был отрицательным.

«80 лет. CoV-. ХСН + пневмония. Гематурия. Четверо суток на ИВЛ. 69 лет. Пневмония. Сахарный диабет. Трое суток на ИВЛ. CoV вероятный», - сообщил Денис Проценко.

Всего на лечении в Коммунарке находятся 348 человек. Из них 175 - с диагнозом пневмония, 78 - с коронавирусом, 115 - с вероятным заражением COVID-19. За последние сутки в клинику поступило 28 человек, выписано 8 пациентов.

В России коронавирус подтвержден у 1,5 тысяч человек, 1014 из них находится в Москве. В связи с распространением заболевания в столице и области введены ограничительные меры. Теперь находиться дома должны вне зависимости от возраста. Исключения - поход в больницу, на работу, в ближайший магазин, выбросить мусор и выгулять собаку не дальше 100 метров от дома.