«Долгожданный результат»: стали известны итоги теста на COVID-19 у Игоря Николаева

Российский певец Игорь Николаев сообщил о результатах теста на коронавирус. Об этом он написал на своей странице в социальной сети.

По словам Николаева, результаты оказались отрицательными.

«Я очень благодарен своим друзьям и коллегам за искреннее беспокойство и слова поддержки! Спасибо всем, кто верил в положительный исход и был тактичным и доброжелательным! Спасибо прекрасному коллективу Коммунарки за профессионализм, оптимизм и неравнодушие!», - отметил певец.

© igor_nikolaev_music, Instagram

Вместе с тем, Николаев поблагодарил свою семью за поддержку и веру в лучшее.

Ранее в СМИ появилась информация, что Игоря Николаева доставили в больницу в Коммунарке с предварительным положительным анализом на коронавирус.